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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29365995/
9 апреля 2017, 13:39 | Летние: Гимнастика | Чемпионат.com

Мельникова — пятая в многоборье на этапе КМ по спортивной гимнастике в Лондоне

Украинец Олег Верняев победила на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Лондоне.

Россиянин Алексей Ростов показал восьмой результат. Среди женщин первенствовала немка Табеа Альт, а россиянка Ангелина Мельникова стала пятой.

Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира. Лондон, Великобритания

Мужчины. Многоборье
1. Олег Верняев (Украина) — 83,864.
2. Доннелл Уиттенбург (США) — 82,665.
3. Лукас Даузер (Германия) — 81,698…
8. Алексей Ростов (Россия) — 75,965.

Женщины. Многоборье
1. Табеа Альт (Германия) — 54,598.
2. Виктория Нгуен (США) — 52,832.
3. Эми Тинклер (Великобритания) — 53,433…
5. Ангелина Мельникова (Россия) — 52,599.
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