Белорусская грация Екатерина Галкина завоевала бронзовую награду на этапе Кубка мира в Италии

По итогам четырех упражнений (с обручем, мячом, булавами и лентой) белоруска набрала сумму баллов 68,250, опередив гимнастку из США Лауру Зенг — 67,900. Более высокие оценки в индивидуальном многоборье получили лишь две россиянки. Александра Солдатова выиграла соревнования — 73,100 балла, а Дина Аверина стала серебряным призером — 72,400 балла.

В групповых упражнениях в многоборье белорусская команда расположилась на четвертом месте — 34,250 балла. Первое место заняли болгарские гимнастки — 37,350 балла. В призеры также попали команды Италии (36,800 — второе место) и Украины (34,600 — третье место).

Этап Кубка мира в Пезаро продолжится 9 апреля выступлением в индивидуальных видах, Беларусь представят Екатерина Галкина и Алина Горносько, а также будут разыграны медали в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками.