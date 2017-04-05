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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29321850/
5 апреля 2017, 12:12 | Летние: Гимнастика | НТА-Приволжье

Нижегородская гимнастка Арина Аверина стала призером этапа «Гран-при» в Испании

Нижегородская спортсменка Арина Аверина стала призером четвертого этапа международного турнира по художественной гимнастике серии «Гран-при» в Марбелье (Испания).

Как сообщили корреспонденту агентства «НТА-Приволжье» в федерации художественной гимнастики России, по итогам напряженных соревнований в индивидуальных упражнениях Арина Аверина была второй в многоборье (72,150 балла), третьей с мячом (18,400) и булавами (18,800).

Впереди у нижегородской грации — ряд крупных международных стартов. По мнению тренерского штаба национальной сборной, нижегородским сестрам Дине и Арине Авериным по силам войти в состав олимпийской команды по художественной гимнастике для участия в главных Играх четырехлетия 2020 года в Токио.
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