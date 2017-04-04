Белорусская грация Алина Горносько завоевала бронзу на турнире в Испании
4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская грация Алина Горносько завоевала бронзовую награду в упражнении с лентой на этапе
Гран-при в испанской Марбелье, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Белоруска смогла войти в тройку призеров, набрав 17,500 балла. Победила в этом виде россиянка Александра Солдатова — 19,200, которая завоевала золото и по итогам индивидуального многоборья. По сумме выступления в четырех видах Алина Горносько заняла девятое место. Не смогла выступить в Марбелье лидер белорусской сборной Екатерина Галкина: она вынуждена была пропустить этап
В соревнованиях юниорок властвовали российские грации. Конкуренцию им составила лишь белоруска Яна Стрига. На ее счету серебро в упражнении с лентой, бронзовые награды в упражнениях с мячом и булавами, а также в многоборье.
Следующим крупным стартом белорусской команды по художественной гимнастике станет этап Кубка мира, который пройдет с 7 по 9 апреля в итальянском Пезаро.
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