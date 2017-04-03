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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29295602/
3 апреля 2017, 15:39 | Летние: Гимнастика | УНИАН

Украинские гимнастки остались без медалей на этапе Гран-При в испанской Марбелье

В Марбелье (Испания) завершился этап Гран-при по художественной гимнастике, где сборная Украины не завоевала ни одной медали, сообщает официальный сайт соревнований.

В отсутствии травмированной лидера <span class=error>косманды</span> Анна Ризатдиновой украинки не смогли завоевать ни одной награды. Увеличить
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Лидер команды Анна Ризатдинова пропускала соревнования из-за травмы, которую она получила во время выступлений на Кубке Дерюгиной в Киеве.

В упражнении с обручем в финале выступали Виктория Мазур и Алена Дьяченко, котрые заняли 5−6-е места, соответственно, с результатами 17,150 и 17,000 баллов. 1−2 места достались Александре Солдатовой и Юлии Бравиковой из России. Тройку призеров замкнула представительница Болгарии Невяна Владинова.

В упражнении с мячом Виктория Мазур заняла 9-е место (16,700 балла). Победу одержала Солдатова, которая опередила Владинову и еще одну россиянку — Арину Аверину.

В свою очередь, Дьяченко заняла 9-е место в упражнении с лентой (15,900 балла). В этой дисциплине победу одержала Солдатова, опередившая Владинову и белоруску Алину Горносько.

Этап Гран-при в Испании проходил с 31 марта по 2 апреля.

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