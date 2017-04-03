Российская гимнастка Солдатова завоевала пять золотых медалей на этапе Гран-при

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Солдатова первенствовала во всех видах программы — в упражнениях с мячом она набрала 19,250 балла, с обручем — 19,350, с булавами — 19,500 и с лентой — 19,200.

Третье место в упражнениях с мячом заняла еще одна россиянка Арина Аверина (18,400), которая также стала третьей в упражнении с булавами (18,800). Серебро в упражнении с обручем у Юлии Бравиковой (18,300).

Россиянки также заняли весь пьедестал в многоборье — Солдатова набрала 73,800 балла, Аверина — 72,150, Бравикова — 71,650.

Соревнования в Испании завершились в воскресенье.