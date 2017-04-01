Российские гимнастки заняли третье место в командном первенстве на турнире в Италии
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России заняла третье место в командном первенстве на международном турнире по спортивной гимнастике в итальянской Венеции.
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Команда России в составе Елены Ереминой, Дарьи Спиридоновой, Натальи Капитоновой и Ангелины Мельниковой получила 164,600 балла.
Победителем стала сборная США (167,950), второе место заняла сборная Бразилии (164,650).
Россиянки выступили на турнире в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в румынском
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