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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29281739/
1 апреля 2017, 22:24 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Российские гимнастки заняли третье место в командном первенстве на турнире в Италии

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России заняла третье место в командном первенстве на международном турнире по спортивной гимнастике в итальянской Венеции.

Команда России в составе Елены Ереминой Дарьи Спиридоновой Натальи Капитоновой и Ангелины Мельниковой получила 164600 балла. Увеличить
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Команда России в составе Елены Ереминой, Дарьи Спиридоновой, Натальи Капитоновой и Ангелины Мельниковой получила 164,600 балла.

Победителем стала сборная США (167,950), второе место заняла сборная Бразилии (164,650).

Россиянки выступили на турнире в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в румынском Клуже-Напоке с 19 по 23 апреля.
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