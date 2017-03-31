Гимнасты из девяти стран примут участие в турнире на призы Светланы Баитовой в Могилеве
31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены из девяти стран примут участие в турнире по спортивной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Светланы Баитовой, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.
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Соревнования состоятся в 17-й раз и пройдут с 6 по 7 апреля в Могилевском Дворце гимнастики. В этом году помимо представителей Беларуси в турнире примут участие команды из Азербайджана, Грузии, Латвии, Молдовы, России, Туркменистана, Узбекистана и Украины — всего около 150 спортсменов. В первый день, 6 апреля, юноши и девушки будут определять лучших в многоборье, на следующий день состоятся финалы в отдельных упражнениях.
Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, управление спорта и туризма Могилевского облисполкома, управление образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома, городская специализированная
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