Гимнасты из девяти стран примут участие в турнире на призы Светланы Баитовой в Могилеве

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Соревнования состоятся в 17-й раз и пройдут с 6 по 7 апреля в Могилевском Дворце гимнастики. В этом году помимо представителей Беларуси в турнире примут участие команды из Азербайджана, Грузии, Латвии, Молдовы, России, Туркменистана, Узбекистана и Украины — всего около 150 спортсменов. В первый день, 6 апреля, юноши и девушки будут определять лучших в многоборье, на следующий день состоятся финалы в отдельных упражнениях.