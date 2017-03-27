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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29215380/
27 марта 2017, 13:14 | Летние: Гимнастика | НТА-Приволжье

Нижегородская гимнастка Дина Аверина победила в международном турнире во Франции

Соревнования представляли собой этап серии «Гран-при».

Нижегородская спортсменка Дина Аверина стала победительницей международного турнира по художественной гимнастике в индивидуальных упражнениях в Тье (Франция).

Как сообщили корреспонденту агентства «НТА-Приволжье» в федерации художественной гимнастики России, соревнования завершились 26 марта и представляли собой этап серии «Гран-при».

По итогам напряженных соревнований Дина Аверина победила в упражнениях с обручем (19,350 балла), мячом (18,900) и булавами (19,400), а также стала второй в упражнении с лентой (17,600).

Кроме того, нижегородская грация победила и в многоборье (74,500 балла). Второй стала белоруска Катерина Галкина (71,800), а третьей — Юлия Бравикова из России (71,450).

Ранее сообщалось, что нижегородская гимнастка Дина Аверина победила в международном турнире в Москве.
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