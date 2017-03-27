Украинский гимнаст-перебежчик, вернувшийся из Азербайджана, пока отстранен от сборной

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Пахнюк после двух лет выступлений за Азербайджан вернул себе украинское гражданство и даже выиграл многоборье на чемпионате Украины в Кропивницком.

«Мы разрешили Пете Пахнюку готовиться и тренироваться с нами, но есть еще много нюансов. Сами понимаете, когда человек выступает против своей страны… И его тренер увел из Украины лучших гимнастов, с которыми мы могли б бороться за медали на любых соревнованиях. Это вопрос этичный. Хотя Петя старается, и мы будем ему помогать. Он выиграл чемпионат Украины, набрал 81 балл. На международных соревнованиях с другим судейством будет меньше на 5−7 баллов» — отметил Сартинский.

«В первом полугодии Пахнюка не будет в составе сборной Украины. Состав уже сформирован и будет меняться в июне. Все думают, что Пахнюк — это золотая рыбка, которая вернулась в Украину. Но нужно правильно расставить акценты. Пахнюк, возможно, поддержит нас в командном первенстве, а в личном пока ничего. Он серьезный парень, тренируется. Но он тренировался и тогда, а потом развернулся и уехал. Нам предлагали в десять раз лучшие условия, но мы не уехали. Мы остались здесь со всеми проблемами и работаем ради нашей страны», — добавил тренер.

В конце февраля сообщалось, что Петр Пахнюк вернулся после выступлений за Азербайджан на протяжении 2014−2016 годов. Международная федерация гимнастики уже разрешила Пахнюку выступать под флангом Украины, о чем сообщила в официальном письме.

Под флагом Украины Пахнюк завоевал серебро Универсиады в 2013 году на командных соревнованиях. Будучи гражданином Азербайджана Пахнюк завоевал бронзу Европейских игр в командных соревнованиях.