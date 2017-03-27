Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29213463/
27 марта 2017, 11:17 | Летние: Гимнастика | УНИАН

Украинские гимнастки завоевали три медали на этапе Гран-При во Франции

Во французском городе Тье состоялся этап Гран-При по художественной гимнастике, на котором украинские спортсменки завоевали 3 награды — серебро и две бронзы, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

На счету наших граций серебро и две бронзы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Серебряную медаль Украине в индивидуальном выступлении принесла Виктория Мазур, которая стала второй в упражнении с мячом. Оценка Мазур (18,650) стала лучшей в ее карьере. Победительницей стала россиянка Дина Аверина (18.900).

Две бронзовые медали на счету наших девушек в групповых упражнениях. Украинки стали третьими в многоборье и в финале упражнения с 3-мя мячами и 2-мя скакалками.

Гран-при во Франции проходил 24—26 марта.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Украинский гимнаст-перебежчик, вернувшийся из Азербайджана, пока отстранен от сборной

Украинский гимнаст-перебежчик, вернувшийся из Азербайджана, пока отстранен от сборной

Старший тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский ждет помощи от Петра Пахнюка, но при этом считает, что гимнасту еще нужно много работать, сообщает Isport.
Все новости
27 марта

Гройсман рассчитывает на запуск свободной торговли между странами ГУАМ в этом году

Организаторы Евровидения заподозрили, что Россия не заинтересована в участии Самойловой в конкурсе

Закон о е-декларировании для представителей общественных организаций передали на подпись Порошенко