Белорусские гимнастки завоевали две медали на международном турнире во французском Тье
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две медали завоевали белорусские представительницы художественной гимнастики на этапе
Гран-при во французском Тье, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В индивидуальном многоборье Екатерина Галкина поднялась на вторую ступень пьедестала почета, получив по сумме четырех упражнений 71,800 балла. Победительницей стала россиянка Дина Аверина — 74,500 балла. Третье место заняла ее подруга по команде Юлия Бравикова.
Другая белоруска Алина Горносько в индивидуальном многоборье стала пятой (65,900 балла), но смогла завоевать бронзовую медаль в отдельных видах, удачно исполнив композицию с лентой — 18,200 балла. В этой же дисциплине Екатерина Галкина стала четвертой — 17,800 балла. Первое место заняла Дина Аверина — 19,400 балла.
Для Екатерины Галкиной в текущем сезоне это уже не первый успех. В феврале в Москве на рейтинговом турнире «Гран-при Москвы» она завоевала три бронзовые награды в отдельных упражнениях: с обручем, мячом и лентой.
Ближайшим наиболее крупным стартом белорусских граций станет этап Кубка мира, который с 12 по 16 апреля пройдет в итальянском Пезаро.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter