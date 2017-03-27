Белорусские гимнастки завоевали две медали на международном турнире во французском Тье

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В индивидуальном многоборье Екатерина Галкина поднялась на вторую ступень пьедестала почета, получив по сумме четырех упражнений 71,800 балла. Победительницей стала россиянка Дина Аверина — 74,500 балла. Третье место заняла ее подруга по команде Юлия Бравикова.

Другая белоруска Алина Горносько в индивидуальном многоборье стала пятой (65,900 балла), но смогла завоевать бронзовую медаль в отдельных видах, удачно исполнив композицию с лентой — 18,200 балла. В этой же дисциплине Екатерина Галкина стала четвертой — 17,800 балла. Первое место заняла Дина Аверина — 19,400 балла.

Для Екатерины Галкиной в текущем сезоне это уже не первый успех. В феврале в Москве на рейтинговом турнире «Гран-при Москвы» она завоевала три бронзовые награды в отдельных упражнениях: с обручем, мячом и лентой.

Ближайшим наиболее крупным стартом белорусских граций станет этап Кубка мира, который с 12 по 16 апреля пройдет в итальянском Пезаро.