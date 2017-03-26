Россиянка Аверина взяла 3 золота во 2-й день этапа ГП по художественной гимнастике

Аверина, ранее победившая в Тье в личном многоборье, первенствовала в воскресенье в упражнениях с обручем, мячом и булавами. В соревнованиях с обручем Аверина набрала 19,350 балла, второе место заняла еще одна россиянка Юлия Бравикова (19,150), третьей стала представительница Франции Ксения Мустафаева (18,300).

В упражнениях с мячом тройка призеров выглядит следующим образом: 1. Аверина (18,900), 2. Виктория Мазур (Украина, 18,650), 3. Бравикова (17,550). В булавах первую тройку составили Аверина (19,400), Бравикова (18,300) и белоруска Алина Гарнашко (18,200). В упражнениях с лентой золото взяла Бравикова (18,550), Аверина завоевала серебро (17,600), а третьей стала Мустафаева (17,050).