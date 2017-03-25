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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29203548/
25 марта 2017, 23:27 | Летние: Гимнастика | Чемпионат.com

Аверина выиграла многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике

Россиянка Дина Аверина одержала победу в личном многоборье на третьем этапе Гран-при по художественной гимнастике во Франции.

Второе место завоевала белоруска Катерина Галкина, уступившая Авериной почти 3 балла, замкнула тройку призёров ещё одна представительница России — Юлия Бравикова.

Художественная гимнастика. Гран-при. Третий этап. Тье, Франция
Личное многоборье

1. Дина Аверина (Россия) — 74,500.
2. Катерина Галкина (Беларусь) — 71,800.
3. Юлия Бравикова (Россия) — 71,450.
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