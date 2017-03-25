Аверина выиграла многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике
Россиянка Дина Аверина одержала победу в личном многоборье на третьем этапе
Гран-при по художественной гимнастике во Франции.
Второе место завоевала белоруска Катерина Галкина, уступившая Авериной почти 3 балла, замкнула тройку призёров ещё одна представительница России — Юлия Бравикова.
Художественная гимнастика.
Личное многоборье
1. Дина Аверина (Россия) — 74,500.
2. Катерина Галкина (Беларусь) — 71,800.
3. Юлия Бравикова (Россия) — 71,450.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter