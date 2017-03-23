Гимнасты Белявский и Спиридонова вошли в заявку сборной России на ЧЕ

Каждая страна может быть представлена максимум шестью гимнастами и четырьмя гимнастками, по регламенту только четыре человека от страны выступают на одном снаряде.

За сборную России кроме Белявского и Спиридоновой также заявлены Артур Далалоян, Никита Игнатьев, Дмитрий Ланкин, Кирилл Прокопьев и Никита Нагорный у мужчин; Наталья Капитонова, Елена Еремина и Ангелина Мельникова у женщин.

Согласно утвержденным правилам, 22 марта истек срок подачи командных заявок от национальных федераций на участие в чемпионате Европы. Федерации имеют возможность вносить изменения в свои заявочные листы и после дедлайна, однако замена одного спортсмена на другого обойдется в €1 тыс.

Главный тренер национальной команды Андрей Родионенко ранее сообщил ТАСС, что окончательный состав сборной определится только перед отбытием в Румынию.