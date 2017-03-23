Рекордное количество гимнасток примут участие в турнире на призы Марины Лобач
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордное количество спортсменок примут участие в XV Международном турнире по художественной гимнастике БФСО «Динамо» на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. Об этом рассказала на
пресс-конференции именитая спортсменка, передает корреспондент БЕЛТА.
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В соревнованиях, которые пройдут
Всего планируется участие в состязаниях 145 спортсменок. Расширилась и география турнира: дебютируют на нем грации из Чехии, после небольшого перерыва вновь в Минск приедет команда Украины.
Белорусская сборная традиционно будет представлена в своих возрастах сильнейшим составом. На прошлых соревнованиях победа белорусок была убедительной. К примеру, Алина Горносько и Юлия Исаченко заняли первые места в отдельных видах, Исаченко также выиграла в многоборье. Во Дворце спорта с интересом ожидают выступления обновленной белорусской команды в групповом упражнении.
Помимо главного трофея, именной статуэтки, участниц ждет множество различных наград. Президентский спортивный клуб по традиции дарит подарки всем участницам, тренерам, руководителям команд и судьям турнира, а также предоставляет ценные призы для победительниц в различных видах и многоборье.
Соревнования в минском Дворце спорта стартуют 25 марта в 10.00. Финалы начнутся в 13.30 в заключительный день турнира 26 марта.
Турнир на призы Марины Лобач станет важным этапом подготовки к чемпионату Европы, который в этом году пройдет в конце мая в Будапеште.
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