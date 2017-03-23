«Не делайте из меня звезду». Талант и красоту унесла смерть

Сегодня, 23 марта, выдающейся российской спортсменке Янине Затуливетер могло исполниться 45 лет. Наверняка у неё были бы не менее знаменитые воспитанницы, ведь карьера тренера у Затуливетер только начиналась. Но она прожила только 33 года, не успев увидеть, чего добились её ученицы — в августе 2005-го чемпионка мира и Европы погибла в ДТП в Воронежской области.

Обычная девочка? Надо посмотреть на неё внимательно

Янина Затуливетер родилась в Пензе и там же стала заниматься художественной гимнастикой. В секцию её отдали родители, которые считали, что девочка должна быть стройной и грациозной. Во втором классе одна из тренеров Пензенской ДЮСШ по гимнастике Ирина Наумова, которая внимательно следила за всеми профильными секциями в городе, обратила внимание на Затуливетер. Наумова решила, что из этой девочки можно лепить настоящую гимнастку, надо посмотреть на неё внимательно.



После просмотра Наумова решила передать талантливую ученицу Ольге Стебеневой и Татьяне Васильевой — родным сёстрам, благодаря которым школа гимнастики в Пензе превратилась в одну из сильнейших сначала в СССР, а потом и в России. Тренеры уделяли огромное внимание хореографии, организовывали для своих учениц уроки классических танцев, который давал тренер Виктор Сергеев. Затуливетер всегда была одной из лучших, и Стебенева с Васильевой видели в ней большую перспективу.

«Что ей делать в групповом виде?»

«Яна Затуливетер выделялась среди всех, — вспоминала Татьяна Васильева. — Девочка была очень интересная, грациозная. Она была талантливой в индивидуальных упражнениях, но мы решили её попробовать в групповых. Сама Яна всегда говорила, мол, не надо делать из меня звезду. Многие тренеры вообще не понимали, что такая красивая девушка будет делать в групповом виде. Но она стала лучшей гимнасткой страны в групповых упражнениях и была капитаном сборной СССР».



Когда тренер юношеской сборной в групповых видах Мария Фатеева увидела девушку из Пензы, то не задумываясь пригласила её в команду. И Затуливетер всегда стояла в центре группы, всегда была в центре внимания. Знаменитые хореографы Валерий Священко, балетмейстер, педагог-репетитор Государственного кубанского казачьего хора, и Дмитрий Бегак, бывший солист Большого театра, который поставил для сборной СССР композицию «Кармен», создавали свои программы вокруг Затуливетер.



«Она, конечно, была первой звездой. Всегда стояла в центре, и все просто восторгались, настолько она была красива и сразу выделялась среди всех», — вспоминала Татьяна Вавич, более 40 лет руководившая отечественной художественной гимнастикой. В составе сборной СССР спортсменка выигрывала и чемпионат мира, и чемпионаты Европы, становилась неоднократным победителем Кубка мира, многократной чемпионкой СССР. Но на Олимпиаде выступить не могла — групповое многоборье стало олимпийским видом только с 1996 года, когда Янина Затуливетер уже завершила карьеру.

Мгновенная смерть

После завершения карьеры Янина Затуливетер никуда не уехала из Пензы, хотя такая возможность у неё была. Она стала работать вместе со своими учителями и готовить новых гимнасток. В 2003-м ей было присвоено звание заслуженного тренера России, ведь наша юношеская команда, в подготовке которой участвовала Затуливетер, выигрывала практически всё.



А через два года после этого она погибла. Вернувшись из Румынии, где она работала по контракту с юношеской сборной страны, Затуливетер вместе со своим другом Сергеем, а также подругой и её женихом отправилась на машине на курорт Краснодарского края в отпуск. Домой старались вернуться побыстрее — Янина торопилась на работу, а потому Сергей гнал свой «Фольксваген» с огромной скоростью.



Согласно данным ГИБДД Воронежской области, 16 августа 2005 года, когда произошло роковое столкновение с туристическим автобусом, следовавшим в попутном направлении по трассе «М4-Дон», скорость автомашины была около 200 км/ч. От удара «Фольксваген» отбросило более чем на 100 метров. Янина, Сергей и подруга спортсменки погибли мгновенно. Жизнь и тренерская карьера молодой женщины оборвались в самом расцвете.



В Пензе память о ней увековечена в монументе на аллее в районе Арбеково, а во дворце спорта «Буртасы» ежегодно проходит турнир в её память. Участники и зрители видят в холле фотографию Янины Затуливетер — первой в истории пензенской художественной гимнастики, получившей звание заслуженного мастера спорта СССР.