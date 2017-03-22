Чтение рэпа помогает гимнасту Стретовичу справиться с последствиями травмы руки
МОСКВА, 22 мар —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года российский гимнаст Иван Стретович рассказал агентству «Р-Спорт», что занятия музыкой и чтение рэпа помогают ему психологически справиться с последствиями травмы и невозможностью тренироваться в полную силу.
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Стретовичу в конце января была сделана операция на кисти руки,
«Занимался музыкой, читаем рэп с друзьями у себя в Новосибирске. Это просто хобби. Альбом записывали, шесть треков, сейчас тоже пишу потихонечку. Это все для того, чтобы сильно не грузиться
«Прооперировали в январе в Германии, а 27 марта снимают спицы, — рассказал гимнаст. — Уже можно будет потихоньку приступать к работе. В зал я ходил все это время, форму поддерживал, но никаких серьезных нагрузок на кисть нельзя было делать. Есть в планах восстановиться к чемпионату мира, нужно постараться, но все будет зависеть от состояния кисти. Сейчас надо восстановить кисть, вспоминать все».
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