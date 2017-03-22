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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29169363/
22 марта 2017, 19:30 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Чтение рэпа помогает гимнасту Стретовичу справиться с последствиями травмы руки

МОСКВА, 22 мар — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года российский гимнаст Иван Стретович рассказал агентству «Р-Спорт», что занятия музыкой и чтение рэпа помогают ему психологически справиться с последствиями травмы и невозможностью тренироваться в полную силу.

Чтение рэпа помогает гимнасту Стретовичу справиться с последствиями травмы руки - Фото Увеличить
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Стретовичу в конце января была сделана операция на кисти руки, из-за которой он пропускает часть сезона, включая чемпионат Европы 2017 года, который пройдет в румынском городе Клуж-Напока с 19 по 23 апреля.

«Занимался музыкой, читаем рэп с друзьями у себя в Новосибирске. Это просто хобби. Альбом записывали, шесть треков, сейчас тоже пишу потихонечку. Это все для того, чтобы сильно не грузиться из-за проблем с рукой, не расстраивать себя сильно, а как-то развиваться», — сообщил Стретович по телефону.

«Прооперировали в январе в Германии, а 27 марта снимают спицы, — рассказал гимнаст. — Уже можно будет потихоньку приступать к работе. В зал я ходил все это время, форму поддерживал, но никаких серьезных нагрузок на кисть нельзя было делать. Есть в планах восстановиться к чемпионату мира, нужно постараться, но все будет зависеть от состояния кисти. Сейчас надо восстановить кисть, вспоминать все».
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