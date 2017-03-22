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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29165563/
22 марта 2017, 15:05 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Российские гимнасты Ростов и Мельникова выступят на апрельском этапе КМ в Лондоне

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Россияне Алексей Ростов и Ангелина Мельникова вошли в состав участников этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в личном многоборье, который пройдет 8 апреля в Лондоне. Об этом сообщили ТАСС в Международной федерации гимнастики.

В соревнованиях у мужчин и женщин заявлено по девять человек. Самым титулованным из них является украинский гимнаст Олег Верняев, завоевавший на Олимпиаде-2016 серебро в личном многоборье и золото в упражнениях на брусьях.

Мельникова в Рио-2016 стала серебряной медалисткой в командном олимпийском турнире. Ростов на чемпионате России — 2107 в Казани занял второе место в упражнении на перекладине и восьмое — в личном многоборье.
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