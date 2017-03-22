Российские гимнасты Ростов и Мельникова выступят на апрельском этапе КМ в Лондоне
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Россияне Алексей Ростов и Ангелина Мельникова вошли в состав участников этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в личном многоборье, который пройдет 8 апреля в Лондоне. Об этом сообщили ТАСС в Международной федерации гимнастики.
В соревнованиях у мужчин и женщин заявлено по девять человек. Самым титулованным из них является украинский гимнаст Олег Верняев, завоевавший на Олимпиаде-2016 серебро в личном многоборье и золото в упражнениях на брусьях.
Мельникова в Рио-2016 стала серебряной медалисткой в командном олимпийском турнире. Ростов на чемпионате России — 2107 в Казани занял второе место в упражнении на перекладине и восьмое — в личном многоборье.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter