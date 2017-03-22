Состав сборной РФ по спортивной гимнастике на ЧЕ будет объявлен перед отлетом на турнир

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Согласно утвержденным правилам, 22 марта истекает срок подачи командных заявок от национальных федераций на участие в чемпионате Европы, который пройдет с 19 по 23 апреля в румынской Клуж-Напоке. Федерации имеют возможность вносить изменения в свои заявочные листы и после дедлайна, однако замена одного спортсмена на другого обойдется в €1 тыс.

«Состав сборной будет окончательно определен непосредственно в самолете, летящем на соревнования, — отметил Родионенко. — Перед чемпионатом Европы состоится еще целый ряд международных соревнований, где будут выступать наши спортсмены. Нам нужно еще многое посмотреть и оценить без абсолютно ненужного сейчас ажиотажа и шума. Важно определить направление и понять, в каком месте этого направления мы находимся».

На ЧЕ-2017 будут разыграны медали только в личных соревнованиях (многоборье и упражнения на отдельных снарядах). Награды в командных турнирах разыгрываются на европейских первенствах только в четные годы.