Состав сборной РФ по спортивной гимнастике на ЧЕ будет объявлен перед отлетом на турнир
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Окончательный состав сборной России по спортивной гимнастике на чемпионат Европы будет обнародован непосредственно в день отлета на турнир. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Андрей Родионенко.
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Согласно утвержденным правилам, 22 марта истекает срок подачи командных заявок от национальных федераций на участие в чемпионате Европы, который пройдет с 19 по 23 апреля в румынской
«Состав сборной будет окончательно определен непосредственно в самолете, летящем на соревнования, — отметил Родионенко. — Перед чемпионатом Европы состоится еще целый ряд международных соревнований, где будут выступать наши спортсмены. Нам нужно еще многое посмотреть и оценить без абсолютно ненужного сейчас ажиотажа и шума. Важно определить направление и понять, в каком месте этого направления мы находимся».
На ЧЕ-2017 будут разыграны медали только в личных соревнованиях (многоборье и упражнения на отдельных снарядах). Награды в командных турнирах разыгрываются на европейских первенствах только в четные годы.
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