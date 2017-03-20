Гимнастки РФ выступят в начале апреля на международном турнире в Италии

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«Сразу после этапа Кубка мира в Штутгарте мы отправимся в Италию, где примем участие в представительном международном турнире, в котором примут участие очень достойные соперницы», — отметила Родионенко.

Сборной России, за которую будут выступать Лилия Ахаимова, Елена Еремина, Наталья Капитонова, Дарья Спиридонова, Евгения Шелгунова и Ангелина Мельникова, предстоит побороться за награды с гимнастками США, Канады, Бразилии, Франции, Бельгии, Мексики и Италии. В Венеции также будут соревноваться и юниорские сборные.

1 апреля будут разыграны медали в командном первенстве, 2 апреля — в упражнениях на отдельных снарядах.

Как сообщила Родионенко, серебряный призер ОИ-2016 в командном первенстве Мельникова из Италии отправится сразу в Лондон, где 8 апреля пройдет этап Кубка мира в личном многоборье.