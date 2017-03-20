Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29136162/
20 марта 2017, 11:21 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Гимнастки РФ выступят в начале апреля на международном турнире в Италии

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по спортивной гимнастике в рамках подготовки к чемпионату Европы примет участие в международном турнире, который пройдет с 1 по 2 апреля в итальянской Венеции. Об этом сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Как сообщила тренер Валентина Родионенко серебряный призер ОИ-2016 в командном первенстве Мельникова из Италии отправится сразу в Лондон где 8 апреля пройдет этап Кубка мира в личном многоборье. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сразу после этапа Кубка мира в Штутгарте мы отправимся в Италию, где примем участие в представительном международном турнире, в котором примут участие очень достойные соперницы», — отметила Родионенко.

Сборной России, за которую будут выступать Лилия Ахаимова, Елена Еремина, Наталья Капитонова, Дарья Спиридонова, Евгения Шелгунова и Ангелина Мельникова, предстоит побороться за награды с гимнастками США, Канады, Бразилии, Франции, Бельгии, Мексики и Италии. В Венеции также будут соревноваться и юниорские сборные.

1 апреля будут разыграны медали в командном первенстве, 2 апреля — в упражнениях на отдельных снарядах.

Как сообщила Родионенко, серебряный призер ОИ-2016 в командном первенстве Мельникова из Италии отправится сразу в Лондон, где 8 апреля пройдет этап Кубка мира в личном многоборье.

Чемпионат Европы пройдет с 19 по 23 апреля в румынской Клуж-Напоке.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Карякин, Алекно и Винер-Усманова вошли в состав Общественной палаты РФ

МОСКВА, 20 мар — Р-Спорт. Гроссмейстер Сергей Карякин, бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова вошли в состав Общественной палаты Российской Федерации, сообщается на официальном сайте президента России.
Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Теннисистка Веснина поднялась на 13-е место в рейтинге WTA

Гимнастки РФ выступят в начале апреля на международном турнире в Италии

Федун сообщил, что находится в предвкушении ближайших матчей сборной России по футболу