Гимнастки РФ выступят в начале апреля на международном турнире в Италии
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по спортивной гимнастике в рамках подготовки к чемпионату Европы примет участие в международном турнире, который пройдет с 1 по 2 апреля в итальянской Венеции. Об этом сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
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«Сразу после этапа Кубка мира в Штутгарте мы отправимся в Италию, где примем участие в представительном международном турнире, в котором примут участие очень достойные соперницы», — отметила Родионенко.
Сборной России, за которую будут выступать Лилия Ахаимова, Елена Еремина, Наталья Капитонова, Дарья Спиридонова, Евгения Шелгунова и Ангелина Мельникова, предстоит побороться за награды с гимнастками США, Канады, Бразилии, Франции, Бельгии, Мексики и Италии. В Венеции также будут соревноваться и юниорские сборные.
1 апреля будут разыграны медали в командном первенстве, 2 апреля — в упражнениях на отдельных снарядах.
Как сообщила Родионенко, серебряный призер ОИ-2016 в командном первенстве Мельникова из Италии отправится сразу в Лондон, где 8 апреля пройдет этап Кубка мира в личном многоборье.
Чемпионат Европы пройдет с 19 по 23 апреля в румынской
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