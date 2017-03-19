Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29131667/
19 марта 2017, 21:13 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Российские гимнастки выиграли командный турнир на этапе Кубка мира в Германии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по спортивной гимнастике стала победителем командного турнира на этапе Кубка мира, который проходил в немецком Штутгарте.

Лилия Ахаимова, Елена Еремина, Наталья Капитонова, Дарья Спиридонова и Евгения Шелгунова показали результат 159,550 балла.

Второе место заняла сборная Германии (154,100), третье — команда Испании (147,400).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Еще 7 новостей  Все новости
19 марта

ЦСКА обыграл "Терек" в матче чемпионата России

"Ак Барс" разгромил "Авангард" и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

"Краснодар" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России