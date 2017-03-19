Российские гимнастки выиграли командный турнир на этапе Кубка мира в Германии
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по спортивной гимнастике стала победителем командного турнира на этапе Кубка мира, который проходил в немецком Штутгарте.
Лилия Ахаимова, Елена Еремина, Наталья Капитонова, Дарья Спиридонова и Евгения Шелгунова показали результат 159,550 балла.
Второе место заняла сборная Германии (154,100), третье — команда Испании (147,400).
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