Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29126358/
19 марта 2017, 0:22 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Российские гимнасты стали первыми в командном турнире на этапе КМ в Германии

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по спортивной гимнастике стала победителем командного турнира на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Штутгарте.

Сергей Ельцов, Дмитрий Ланкин, Владислав Поляшов, Кирилл Потапов и Максим Синичкин показали результат 167,262 балла. Второе место заняли спортсмены из Германии (166,730), третьей стала команда Японии (164,763).

Этап Кубка мира завершится 19 марта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Еще 7 новостей  Все новости
18 марта

Голиков: причиной смерти хоккейного комментатора Гимаева стал оторвавшийся тромб

Российский лыжник Бессмертных стал третьим в масс-старте на этапе КМ в Квебеке

Тренер ХК ЦСКА Квартальнов заявил, что готов к отставке