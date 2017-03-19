Российские гимнасты стали первыми в командном турнире на этапе КМ в Германии
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по спортивной гимнастике стала победителем командного турнира на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Штутгарте.
Сергей Ельцов, Дмитрий Ланкин, Владислав Поляшов, Кирилл Потапов и Максим Синичкин показали результат 167,262 балла. Второе место заняли спортсмены из Германии (166,730), третьей стала команда Японии (164,763).
Этап Кубка мира завершится 19 марта.
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