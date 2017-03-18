Россиянка Хонина победила в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике

Второе место заняла ее соотечественница Юлия Бравикова (65,850), третьей стала Виктория Филановски из Израиля (65,800).

Бравикова показала лучший результат в упражнениях с лентой (17,850) и с булавами (17,800) и стала второй в упражнении с обручем (16,850). Хонина показала второй результат в упражнениях с мячом (17,350), булавами (17,250) и лентой (16,400).