Россиянка Хонина победила в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россиянка Полина Хонина стала победительницей в многоборье на этапе
Гран-при по художественной гимнастике, который проходил в Киеве. Спортсменка показала результат 68,800 балла.
Второе место заняла ее соотечественница Юлия Бравикова (65,850), третьей стала Виктория Филановски из Израиля (65,800).
Бравикова показала лучший результат в упражнениях с лентой (17,850) и с булавами (17,800) и стала второй в упражнении с обручем (16,850). Хонина показала второй результат в упражнениях с мячом (17,350), булавами (17,250) и лентой (16,400).
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