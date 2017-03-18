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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29125816/
18 марта 2017, 21:48 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Россиянка Хонина победила в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россиянка Полина Хонина стала победительницей в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходил в Киеве. Спортсменка показала результат 68,800 балла.

Второе место заняла ее соотечественница Юлия Бравикова (65,850), третьей стала Виктория Филановски из Израиля (65,800).

Бравикова показала лучший результат в упражнениях с лентой (17,850) и с булавами (17,800) и стала второй в упражнении с обручем (16,850). Хонина показала второй результат в упражнениях с мячом (17,350), булавами (17,250) и лентой (16,400).
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