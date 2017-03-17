Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29117012/
17 марта 2017, 18:35 | Летние: Гимнастика | Sports.kz

Четыре спортсмена представляют Казахстан на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку

В столице Азербайджана в Национальной гимнастической арене проходит Кубок мира по мужской и женской спортивной гимнастике серии FIG, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Баку.

В столице Азербайджана в Национальной гимнастической арене проходит Кубок мира по мужской и женской спортивной гимнастике серии FIG передает собственный корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ в Баку. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 23 стран. Состоятся квалификационные соревнования, а затем финалы по отдельным снарядам.

«Сборная Казахстана представлена четырьмя спортсменами. Это наша надежда Даулет Нарметов. Он заявлен на упражнения на коне-маха. На международном турнире в Москве на призы Михаила Воронина Нарметов выиграл упражнения на коне. На сегодняшний день он в хорошей форме. Также участвуют двое молодых спортсменов, это Данил Батурин и Вячеслав Ким. Батурин уже как год в составе национальной сборной, и показывает хорошие результаты. Ким самый молодой спортсмен, вошел в состав сборной в январе текущего года. Вчера выступил на вольных упражнениях, на брусьях и на кольцах, а сегодня в упражнениях на коне», — сказал старший тренер национальной сборной РК по спортивной гимнастике Ерлан Узаков.

Также он отметил, что после завершения соревнований главный тренер сборной Александр Ким, а также спортсмены Нарметов и Батурин полетят в Доху (Катар), представлять на нашу страну на следующем этапе кубка мира.

«К сожалению, в результате полученной травмы, снят с соревнований сильнейший кольцевик Азизбек Кудратуллаев, который два года назад был вторым на Кубке мира в Болгарии, и в 2015 стал бронзовым призером чемпионата Азии в Хиросимо (Япония)», — добавил старший тренер.

Кроме того, на данных соревнованиях участвуют судьи международной категории — главный тренер сборной РК по спортивной гимнастике Александр Ким и директор Южно-Казахстанской областной специализированная детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике Тимур Амирбеков.

Кубок мира в Баку продлится до 19 марта.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
17 марта

Трансляции двух матчей третьего тура Премьер-Лиги

Головкин рассказал, почему его не стоит сравнивать с Мейвезером

СМИ сравнили статистику ударов Головкина и Джейкобса