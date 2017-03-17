Четыре спортсмена представляют Казахстан на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 23 стран. Состоятся квалификационные соревнования, а затем финалы по отдельным снарядам.



«Сборная Казахстана представлена четырьмя спортсменами. Это наша надежда Даулет Нарметов. Он заявлен на упражнения на коне-маха. На международном турнире в Москве на призы Михаила Воронина Нарметов выиграл упражнения на коне. На сегодняшний день он в хорошей форме. Также участвуют двое молодых спортсменов, это Данил Батурин и Вячеслав Ким. Батурин уже как год в составе национальной сборной, и показывает хорошие результаты. Ким самый молодой спортсмен, вошел в состав сборной в январе текущего года. Вчера выступил на вольных упражнениях, на брусьях и на кольцах, а сегодня в упражнениях на коне», — сказал старший тренер национальной сборной РК по спортивной гимнастике Ерлан Узаков.



Также он отметил, что после завершения соревнований главный тренер сборной Александр Ким, а также спортсмены Нарметов и Батурин полетят в Доху (Катар), представлять на нашу страну на следующем этапе кубка мира.



«К сожалению, в результате полученной травмы, снят с соревнований сильнейший кольцевик Азизбек Кудратуллаев, который два года назад был вторым на Кубке мира в Болгарии, и в 2015 стал бронзовым призером чемпионата Азии в Хиросимо (Япония)», — добавил старший тренер.



Кроме того, на данных соревнованиях участвуют судьи международной категории — главный тренер сборной РК по спортивной гимнастике Александр Ким и директор Южно-Казахстанской областной специализированная детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике Тимур Амирбеков.



Кубок мира в Баку продлится до 19 марта.