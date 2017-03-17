Четыре спортсмена представляют Казахстан на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку
В столице Азербайджана в Национальной гимнастической арене проходит Кубок мира по мужской и женской спортивной гимнастике серии FIG, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Баку.
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В соревнованиях принимают участие спортсмены из 23 стран. Состоятся квалификационные соревнования, а затем финалы по отдельным снарядам.
«Сборная Казахстана представлена четырьмя спортсменами. Это наша надежда Даулет Нарметов. Он заявлен на упражнения на
Также он отметил, что после завершения соревнований главный тренер сборной Александр Ким, а также спортсмены Нарметов и Батурин полетят в Доху (Катар), представлять на нашу страну на следующем этапе кубка мира.
«К сожалению, в результате полученной травмы, снят с соревнований сильнейший кольцевик Азизбек Кудратуллаев, который два года назад был вторым на Кубке мира в Болгарии, и в 2015 стал бронзовым призером чемпионата Азии в Хиросимо (Япония)», — добавил старший тренер.
Кроме того, на данных соревнованиях участвуют судьи международной категории — главный тренер сборной РК по спортивной гимнастике Александр Ким и директор
Кубок мира в Баку продлится до 19 марта.
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