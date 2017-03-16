Похороны олимпийской чемпионки гимнастки Наймушиной состоятся 18 марта
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Похороны золотой медалистки московской Олимпиады в спортивной гимнастике Елены Наймушиной, скончавшейся во вторник на 53 году жизни, состоятся в субботу 18 марта. Об этом сообщила ТАСС подруга умершей спортсменки, Мария Курбатова (в девичестве Филатова), которая вместе с Наймушиной выступала в составе сборной СССР на Играх-1980.
Наймушина — воспитанница красноярской школы спортивной гимнастики, выиграла золото московской Олимпиады-1980 в командных соревнованиях, также в ее активе серебро чемпионата мира 1979 года. Она является обладательницей Кубка мира 1980 года в упражнении на бревне и серебряным призером в вольных упражнениях.
«Похороны Лены состоятся в субботу, но я, к сожалению, не смогу на них присутствовать, — заметила Курбатова. — Причины ее смерти мне пока неизвестны, но я знаю, что она умерла во сне».
Курбатова (Филатова) — обладательница двух золотых медалей Олимпийских игр 1976 и 1980 годов в командном первенстве. На московской Олимпиаде золото в командном турнире вместе с Филатовой и Наймушиной также выиграли Нелли Ким, Елена Давыдова, Наталья Шапошникова и Стелла Захарова.
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