Тренер сборной России назвала сроки возвращения Мустафиной в спорт

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«Алия должна родить в июне, она уже все для себя решила, и нас предупредила: сразу же после чемпионата мира, который пройдет в октябре, сына заберет к себе мама, а она вернется к тренировкам. Мы предполагаем, что Мустафина начнет полноценно тренироваться в ноябре. Сложно ли ей будет после рождения ребенка? Нет, не думаю», — заявила Родионенко.

3 ноября прошлого года Мустафина вышла замуж за разгоняющего сборной России по бобслею Алексея Зайцева. В настоящее время спортсменка беременна. 14 марта гимнастка выставила на продажу автомобиль BMW X6, подаренный ей за победу на ОИ-2016.