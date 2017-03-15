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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29085595/
15 марта 2017, 14:50 | Летние: Гимнастика | Lenta.Ru

Тренер сборной России назвала сроки возвращения Мустафиной в спорт

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала сроки возвращения двукратной олимпийской чемпионки Алии Мустафиной к тренировкам. Об этом тренер сообщает «Москва-Баку.ru».

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала сроки возвращения двукратной олимпийской чемпионки <span class=error>Алии</span> Мустафиной к тренировкам. Об этом тренер сообщает Москва-Баку.ru. Увеличить
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«Алия должна родить в июне, она уже все для себя решила, и нас предупредила: сразу же после чемпионата мира, который пройдет в октябре, сына заберет к себе мама, а она вернется к тренировкам. Мы предполагаем, что Мустафина начнет полноценно тренироваться в ноябре. Сложно ли ей будет после рождения ребенка? Нет, не думаю», — заявила Родионенко.

3 ноября прошлого года Мустафина вышла замуж за разгоняющего сборной России по бобслею Алексея Зайцева. В настоящее время спортсменка беременна. 14 марта гимнастка выставила на продажу автомобиль BMW X6, подаренный ей за победу на ОИ-2016.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Мустафина выиграла золото в упражнениях на брусьях, серебро в командном турнире и бронзу в личном многоборье. По окончании соревнований 22-летняя гимнастка заявила о временном приостановлении спортивной карьеры.
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Тренер: Гимнастка Гришина абсолютно не сумела реализовать себя в спорте

Тренер: Гимнастка Гришина абсолютно не сумела реализовать себя в спорте

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года по спортивной гимнастике Анастасия Гришина была одной из самых перспективных отечественных спортсменок, однако из-за своего характера не сумела себя реализовать. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
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