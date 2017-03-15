Тренер: Гимнастка Гришина абсолютно не сумела реализовать себя в спорте

Последним стартом Гришиной, которую перед Олимпиадой-2012 большинство специалистов считало одной из главных гимнастических надежд России, был апрельский чемпионат России 2014 года, где спортсменка заняла второе место в командном многоборье, выступив только на двух снарядах. Затем гимнастку стали преследовать травмы, после чего она фактически завершила карьеру. В марте Гришина оказалась в центре семейного скандала после интервью одному из российских СМИ, в котором рассказала о громких финансовых неурядицах, образовавшихся по вине ее близких.

«Мне очень неприятно, когда публично происходят обсуждения и выяснения отношений близких людей, — заметила Родионенко. — Они должны сами разобраться в своей семье. Знаю, что девочка была всегда под жестким маминым контролем, но потом вырвалась, как говорится, из ее объятий. Сложно говорить, кто прав, а кто виноват в этой ситуации, да не хочется этого делать».

«Гришина абсолютно не сумела себя реализовать в гимнастике, хотя мы с ней связывали огромные надежды, — продолжила собеседница агентства. — Это была очень красивая гимнастка, обладавшая совершенной программой. Мы верили, что Игры-2016 будут ее Олимпиадой, но этого, к сожалению, не случилось».

Тренер рассказала, что Гришина была самой молодой спортсменкой в женской гимнастической команде, выступавшей на Играх-2012. «Она была включена в состав авансом за свой большой талант, — продолжила Родионенко. — Но талант этот, к сожалению, так и не был реализован в что-то стоящее во многом из-за особенностей ее характера».

«Она все время ссылалась на травмы, хотя у той же Мустафиной после Лондона-2012 тоже полно было проблем со здоровьем. Но Алия захотела преодолеть эти трудности и победила в Бразилии, а Гришина — нет», — подытожила Родионенко.