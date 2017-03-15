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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29082177/
15 марта 2017, 11:12 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Олимпийская чемпионка 1980 года Наймушина скончалась на 53-м году жизни

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1980 года в Москве по спортивной гимнастике Елена Наймушина скончалась в возрасте 52 лет. Об этом ТАСС сообщили в Федерации спортивной гимнастики России.

Олимпийская чемпионка 1980 года Наймушина скончалась на 53-м году жизни - Фото Увеличить
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Отмечается, что гимнастка скончалась во вторник. Причина смерти не уточняется.

Наймушина выиграла золото Олимпиады-1980 в командных соревнованиях, также в ее активе серебро чемпионата мира 1979 года в Форт-Уэрте (США).
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