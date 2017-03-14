«Мама забрала все мои деньги и жилье!» Трагедия Анастасии Гришиной

— Мне очень стыдно, больно, обидно. Поверить не могу, что со мной так поступил не кто-нибудь чужой, а родная мать. Она забрала все мои деньги и жилье. Все, что я заработала в спорте. Даже машину, которую мне, как чемпионке, вручил после Олимпиады мэр Собянин. У меня ничего не осталось. Теперь я с маленьким ребенком буквально на улице.

Такие — наводящие ужас слова! — Анастасии Гришина приводит «Комсомолка». Чемпионкой Игр она, правда, не стала — в Лондоне-2012 юная москвичка завоевала серебро в командном многоборье. Чудесная была команда — Алия Мустафина, Виктория Комова, Ксения Афанасьева, Мария Пасека… И, собственно, Гришина, с ее уверенной программой на брусьях и в вольных упражнениях. Вольные, правда, получились так себе, но на итоговой позиции российской сборной слабая оценка не сказалась. Впереди были лишь американки, но их-то победить никто не может уже много лет.

Потом был торжественный прием в Кремле, подаренный автомобиль Audi A7 (их вручали всем серебряным призерам), грант на 2,5 миллиона рублей от столичного мэра и аналогичный — от президента страны. Самой Анастасии едва исполнилось 16 лет. Казалось — вся карьера впереди! И она продолжилась успешно. Уже в 2013-м на домашнем чемпионате Европы (в Москве) Гришина взяла две бронзы — в личном многоборье и на бревне. Тогда же удалось завоевать золото на этапе Кубка мира в Португалии (на брусьях).

Однако конкуренция внутри команды росла быстро, а проблемы со здоровьем мешали спортсменке прогрессировать теми же темпами. Потеряв место в сборной, Анастасия решила попрощаться с профессиональным спортом, начав новую жизнь. Это случилось за год до Игр в Рио, где сборная России опять завоевала серебро в командном многоборье. Но уже — без Гришиной.

И вроде бы — вся жизнь впереди, и все двери открыты! Кто же знал, что удар — предательский и подлый — последует от самых близких людей.

Всеми счетами спортсменки, ее банковскими картами и автомобилем, распоряжалась мать Анастасии. Обычная, кстати, практика для гимнасток, которые начинают добиваться успехов на мировой арене (а следовательно — и получать большие деньги) задолго до совершеннолетия. Да так же Комова, получив такой же Audi A7, едва могла достать до педалей в машине — домой, из Москвы в Воронеж, на призовом авто ее увез родной отец. Однако стоило Гришиной собраться замуж и попытаться получить контроль на собственными средствами, как выяснилось, что денег на счету — всего 100 000 рублей! Как мать спортсменки распоряжалась ее финансами, сама Анастасия не контролировала. Куда ушли деньги (общая сумма ущерба — 27 миллионов рублей!) — тоже не знает. Зарплата за много месяцев от ЦСКА (Гришина представляла именно этот клуб) и за пребывание в сборной России просто исчезла. А родные братья — их всего трое, двое — безработных — устроили гимнастке невыносимые условия, заставив съехать из общей семейной квартиры.