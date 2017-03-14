Мустафина объявила о продаже автомобиля, подаренного за победу на ОИ-2016
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российская гимнастка Алия Мустафина выставила на продажу свой автомобиль, подаренный ей за победу на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де- Жанейро. Об этом она написала в социальной сети «Инстаграм».
«Друзья, продаю свою машину BMW X6 xDrive35i, — написала Мустафина. — Была подарена за олимпийское золото в августе 2016, эксклюзивная модель. В отличном состоянии, относилась бережно, ездила аккуратно, честное слово. Не хочется с ним расставаться, но так складываются обстоятельства».
Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Также на ее счету два серебра и три бронзы Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де- Жанейро. Она является трехкратной чемпионкой мира и многократным призером европейского первенства.
По завершении Олимпиады в
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