Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29067903/
14 марта 2017, 10:41 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Мустафина объявила о продаже автомобиля, подаренного за победу на ОИ-2016

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российская гимнастка Алия Мустафина выставила на продажу свой автомобиль, подаренный ей за победу на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де- Жанейро. Об этом она написала в социальной сети «Инстаграм».

«Друзья, продаю свою машину BMW X6 xDrive35i, — написала Мустафина. — Была подарена за олимпийское золото в августе 2016, эксклюзивная модель. В отличном состоянии, относилась бережно, ездила аккуратно, честное слово. Не хочется с ним расставаться, но так складываются обстоятельства».

Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Также на ее счету два серебра и три бронзы Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де- Жанейро. Она является трехкратной чемпионкой мира и многократным призером европейского первенства.

По завершении Олимпиады в Рио-де-Жанейро несколько российских олимпийцев, в том числе обладательница двух серебряных наград Юлия Ефимова, бронзовый призер велосипедист Денис Дмитриев и одна из членов сборной России по синхронному плаванию, решили продать подаренные им автомобили.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Крейг Риди: моя жена принимает лекарства от астмы и при этом играет в гольф

"Калашников" в марте передаст модернизированную винтовку Союзу биатлонистов России

Польская организация KSW предложила провести бой Федору Емельяненко