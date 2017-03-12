Почти 150 юных гимнастов соревновались в Ташкенте
Мероприятие посвящено 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном.
В столице Узбекистана состоялся детский турнир по художественной гимнастике в рамках международной акции «Россия — любовь без границ», сообщили ИА REGNUM в
«В турнире приняли участие команды
В рамках турнира было разыграно 140 наград, из них 20 — за первые места в различных категориях.
«Спортивное мероприятие посвящено 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном, турнир организован представительством Россотрудничества в Узбекистане совместно с Федерацией гимнастики республики», — уточнили в
Международный проект «Россия — Любовь без границ» организован в текущем году «Россотрудничеством», в рамках мероприятия проходят тематические конкурсы, концерты, выставки, поэтические и музыкальные вечера, творческие встречи с деятелями культуры.
Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году представительство Россотрудничества в Узбекистане провело свыше 230 мероприятий, в которых приняли участие более 120 тыс. человек.
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