Почти 150 юных гимнастов соревновались в Ташкенте

В столице Узбекистана состоялся детский турнир по художественной гимнастике в рамках международной акции «Россия — любовь без границ», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе представительства Россотрудничества в Ташкенте 12 марта.

«В турнире приняли участие команды детско-юношеских спортивных школ и спортивных клубов со всех регионов Узбекистана, всего выступили около 150 юных спортсменов», — отметил собеседник агентства.

В рамках турнира было разыграно 140 наград, из них 20 — за первые места в различных категориях.

«Спортивное мероприятие посвящено 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном, турнир организован представительством Россотрудничества в Узбекистане совместно с Федерацией гимнастики республики», — уточнили в пресс-службе.

Международный проект «Россия — Любовь без границ» организован в текущем году «Россотрудничеством», в рамках мероприятия проходят тематические конкурсы, концерты, выставки, поэтические и музыкальные вечера, творческие встречи с деятелями культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году представительство Россотрудничества в Узбекистане провело свыше 230 мероприятий, в которых приняли участие более 120 тыс. человек.