Шамко: Белорусская спортивная гимнастика нуждается в кардинальных переменах

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«В отечественной спортивной гимнастике нужны кардинальные перемены. Кризис, который случился в этом виде спорта в начале нынешнего века, слишком затянулся», — отметил Александр Шамко.

Руководитель спортивной отрасли напомнил, что белорусская школа спортивной гимнастики с середины прошлого века считалась одной из самых сильных в мире. Здесь работали высокопрофессиональные, беззаветно влюбленные в свое дело тренеры, которые готовили выдающихся атлетов.

Среди воспитанников белорусской школы женской гимнастики имена легендарных спортсменок: многократные чемпионки Олимпийских игр Нелли Ким, Ольга Корбут, Светлана Богинская, чемпионки Олимпийских игр Елена Волчецкая, Лариса Петрик, Тамара Лазакович, Антонина Кошель.

Мужскую школу спортивной гимнастики прославили шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо, серебряные призеры Олимпийских игр Владимир Щукин и Александр Малеев, абсолютный чемпион мира Иван Иванков.

«Но все это, увы, в прошлом. Сегодня высокими результатами на международных соревнованиях наши гимнасты похвастаться не могут», — подчеркнул министр. При этом он отметил, что в последние годы проделана большая работа по созданию условий для подготовки членов национальной команды и спортивного резерва. «Есть хорошая инфраструктура, с гимнастами работают квалифицированные тренеры (в том числе иностранные специалисты), задействован научный и медицинский потенциал, но должной отдачи пока нет», — рассказал Александр Шамко.

В работе форума приняли участие первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси, первый вице-президент НОК Максим Рыженков и председатель Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель.

Максим Рыженков отметил, что НОК активно поддерживает любые здравые идеи, связанные с совершенствованием развития спортивной гимнастики в стране. По его мнению, пока недостаточно инициативы от самих представителей этого вида спорта. «Другие виды на слуху и на виду, специалисты постоянно приходят со своими идеями, конкретными проектами, а в спортивной гимнастике тишина. И это при том, что вид спорта занимает третье место (после легкой атлетики и плавания) по количеству разыгрываемых на Олимпийских играх наград», — сказал Максим Рыженков. Он также напомнил, что соревнования по спортивной гимнастике на данный момент планируется включить в программу II Европейских игр, которые в 2019 году пройдут в Минске, и было бы непозволительно выступить плохо на домашней арене.