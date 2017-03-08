Гимнастки Капитонова и Мельникова вошли в предварительный состав сборной России на ЧЕ
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российские гимнастки Наталья Капитонова и Ангелина Мельникова вошли в предварительный состав сборной России на чемпионат Европы 2017 года, заявила агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
Чемпионат Европы пройдет в румынском городе
«Ясность есть, но мы не можем говорить на 100%, что будет такой состав, — заявила Родионенко по телефону. — Предварительно — это Капитонова, дальше идет Мельникова, Седа (Тутхалян) тоже есть в этой обойме, но есть определенные вопросы, (Анастасия) Ильянкова, скорее всего. У нее один снаряд — брусья, но брусья медальные. Естественно, и (Дарья) Спиридонова со счетов не сбрасывается».
«15 апреля уже вылетать, а так окончательный состав будет известен к 1 апреля точно», — добавила Родионенко.
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