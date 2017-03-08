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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29009745/
8 марта 2017, 17:43 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Гимнастки Капитонова и Мельникова вошли в предварительный состав сборной России на ЧЕ

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российские гимнастки Наталья Капитонова и Ангелина Мельникова вошли в предварительный состав сборной России на чемпионат Европы 2017 года, заявила агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Чемпионат Европы пройдет в румынском городе Клуж-Напока с 19 по 23 апреля.

«Ясность есть, но мы не можем говорить на 100%, что будет такой состав, — заявила Родионенко по телефону. — Предварительно — это Капитонова, дальше идет Мельникова, Седа (Тутхалян) тоже есть в этой обойме, но есть определенные вопросы, (Анастасия) Ильянкова, скорее всего. У нее один снаряд — брусья, но брусья медальные. Естественно, и (Дарья) Спиридонова со счетов не сбрасывается».

«15 апреля уже вылетать, а так окончательный состав будет известен к 1 апреля точно», — добавила Родионенко.
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Гимнасты Нагорный и Белявский попали в предварительный состав сборной РФ на ЧЕ-2017

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила агентству «Р-Спорт», что призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Никита Нагорный и Давид Белявский вошли в предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы и отметила, что ситуация в мужской команде на данный момент лучше, чем в женской.
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