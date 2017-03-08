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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29009743/
8 марта 2017, 17:44 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Гимнасты Нагорный и Белявский попали в предварительный состав сборной РФ на ЧЕ-2017

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила агентству «Р-Спорт», что призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Никита Нагорный и Давид Белявский вошли в предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы и отметила, что ситуация в мужской команде на данный момент лучше, чем в женской.

Чемпионат Европы 2017 года пройдет в румынском городе Клуж-Напока с 19 по 23 апреля. Всего в основном составе мужской сборной на турнир отправятся шесть спортсменов.

«В составе на данный момент Никита (Нагорный), Белявский, (Артур) Далалоян, (Владислав) Поляшов, (Кирилл) Прокопьев, который выиграл вольные в Казани, может тоже претендовать. (Дмитрий) Ланкин хорошо заявился, на кольцах сильную комбинацию показал, да и вольные очень неплохие. (Никита) Игнатьев, естественно, тоже в этой шестерке. У ребят значительно лучше ситуация, чем у девочек», — заявила Родионенко по телефону.
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МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российские гимнастки Наталья Капитонова и Ангелина Мельникова вошли в предварительный состав сборной России на чемпионат Европы 2017 года, заявила агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
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