Гимнасты Нагорный и Белявский попали в предварительный состав сборной РФ на ЧЕ-2017

Чемпионат Европы 2017 года пройдет в румынском городе Клуж-Напока с 19 по 23 апреля. Всего в основном составе мужской сборной на турнир отправятся шесть спортсменов.

«В составе на данный момент Никита (Нагорный), Белявский, (Артур) Далалоян, (Владислав) Поляшов, (Кирилл) Прокопьев, который выиграл вольные в Казани, может тоже претендовать. (Дмитрий) Ланкин хорошо заявился, на кольцах сильную комбинацию показал, да и вольные очень неплохие. (Никита) Игнатьев, естественно, тоже в этой шестерке. У ребят значительно лучше ситуация, чем у девочек», — заявила Родионенко по телефону.