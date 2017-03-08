Гимнасты Нагорный и Белявский попали в предварительный состав сборной РФ на ЧЕ-2017
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила агентству «Р-Спорт», что призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Никита Нагорный и Давид Белявский вошли в предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы и отметила, что ситуация в мужской команде на данный момент лучше, чем в женской.
Чемпионат Европы 2017 года пройдет в румынском городе
«В составе на данный момент Никита (Нагорный), Белявский, (Артур) Далалоян, (Владислав) Поляшов, (Кирилл) Прокопьев, который выиграл вольные в Казани, может тоже претендовать. (Дмитрий) Ланкин хорошо заявился, на кольцах сильную комбинацию показал, да и вольные очень неплохие. (Никита) Игнатьев, естественно, тоже в этой шестерке. У ребят значительно лучше ситуация, чем у девочек», — заявила Родионенко по телефону.
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