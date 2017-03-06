Белорусская команда в групповых упражнениях победила на первом этапе КМ по акробатике

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Белорусское трио в составе Юлии Ивончик, Вероники Набокиной и Карины Сандович с результатом 28,780 балла заняло первое место, опередив соперниц из первой команды Великобритании — 28,150 балла. Бронзовыми призерами также стали представительницы Туманного Альбиона — из второй команды (27,730 балла).

В мужских дуэтах гомельчане Алексей Заяц и Артем Ященко с лучшим результатом вышли в финал, но, к сожалению, в итоге заняли четвертое место (27,330 балла). В решающей стадии их опередили акробаты из России (28,390), Германии (28,420) и Бельгии (28,470).

Следующий этап Кубка мира пройдет с 7 по 9 апреля в бельгийском городе Пуурс.