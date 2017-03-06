Белорусская команда в групповых упражнениях победила на первом этапе КМ по акробатике
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда в групповых упражнениях победила на первом этапе Кубка мира в португальском городе Майя, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Белорусское трио в составе Юлии Ивончик, Вероники Набокиной и Карины Сандович с результатом 28,780 балла заняло первое место, опередив соперниц из первой команды Великобритании — 28,150 балла. Бронзовыми призерами также стали представительницы Туманного Альбиона — из второй команды (27,730 балла).
В мужских дуэтах гомельчане Алексей Заяц и Артем Ященко с лучшим результатом вышли в финал, но, к сожалению, в итоге заняли четвертое место (27,330 балла). В решающей стадии их опередили акробаты из России (28,390), Германии (28,420) и Бельгии (28,470).
Следующий этап Кубка мира пройдет с 7 по 9 апреля в бельгийском городе Пуурс.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter