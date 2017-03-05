Казань может принять один из гимнастических стартов России в 2018 году

Чемпионат России по спортивной гимнастике впервые прошел в Казани в марте.

«Нам очень понравилось в Казани на чемпионате России. Мы договариваемся о том, чтобы проводить один из главных стартов года здесь. В следующем году мы хотели бы провести турнир именно здесь. Хотелось бы сделать Казань традиционной площадкой. Очень надеюсь о взаимосотрудничестве с республикой. Такую базу, как в Казани, не использовать нельзя», — сказал Родионенко журналистам.

«В Казани особых неожиданностей не было. Что-то пока собирается, осмысливается, а падения, которые были, говорят о том, что технически пока не все еще готово. В целом направление уже известно. Подбор спортсменов в мужской и в женской программах позволяет оптимистически смотреть на количество гимнастов, которые у нас есть. Но важно, чтобы это было качественное количество. Важно к заключительному этапу Олимпиады подойти с двумя составами кандидатов, из которых можно будет сформировать одну команду», — отметил тренер.

По словам Родионенко, он пока не готов назвать состав на чемпионат Европы, который запланирован для проведения во второй половине апреля в Румынии, но в команде точно появятся новые имена.

«Артур Далалоян выиграл чемпионат России в многоборье. Он кандидат на попадание в команду совершенно определенно. У девчонок — Наталья Капитонова, есть другие очевидные фамилии. Обновление команд по именам — первая необходимость на старте нового цикла. Состав на Европу пока не определен. Есть целый месяц тренировок, будут еще соревнования. После них можно будет говорить, кто готов поехать в Румынию», — добавил Родионенко.