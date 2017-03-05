Казань может принять один из гимнастических стартов России в 2018 году
КАЗАНЬ, 5 мар —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заявил, что ему хотелось бы проводить в Казани крупные гимнастические турниры в дальнейшем и, возможно, один из них состоится в 2018 году.
Чемпионат России по спортивной гимнастике впервые прошел в Казани в марте.
«Нам очень понравилось в Казани на чемпионате России. Мы договариваемся о том, чтобы проводить один из главных стартов года здесь. В следующем году мы хотели бы провести турнир именно здесь. Хотелось бы сделать Казань традиционной площадкой. Очень надеюсь о взаимосотрудничестве с республикой. Такую базу, как в Казани, не использовать нельзя», — сказал Родионенко журналистам.
«В Казани особых неожиданностей не было.
По словам Родионенко, он пока не готов назвать состав на чемпионат Европы, который запланирован для проведения во второй половине апреля в Румынии, но в команде точно появятся новые имена.
«Артур Далалоян выиграл чемпионат России в многоборье. Он кандидат на попадание в команду совершенно определенно. У девчонок — Наталья Капитонова, есть другие очевидные фамилии. Обновление команд по именам — первая необходимость на старте нового цикла. Состав на Европу пока не определен. Есть целый месяц тренировок, будут еще соревнования. После них можно будет говорить, кто готов поехать в Румынию», — добавил Родионенко.
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