Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова взяла «бронзу» чемпионата России
Спортсменка показала третий результат в опорном прыжке.
Воронежская спортсменка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по спортивной гимнастике в субботу, 4 марта. Мельникова показала третий результат в опорном прыжке, сообщило агентство спортивной информации «Весь спорт». Соревнования проходят в Казани с 1 по 5 марта.
Первой стала Седа Тутхалян из Москвы (результат — 14,233) серебро у Лилии Ахаимовой из
В первый день соревнований, 1 марта, воронежская гимнастка стала серебряным призером в составе первой команды Центрального федерального округа. Помимо Ангелины Мельниковой, на вторую ступень поднялись Дарья Елизарова, Евгения Шелгунова, Екатерина Поликарпова, Алина Бунина и Ксения Ким.
В чемпионате России по спортивной гимнастике приняли участие около 140 сильнейших спортсменов из семи федеральных округов России (Центральный,
Справка РИА «Воронеж»
Ангелина Мельникова — 17-летняя воспитанница СДЮСШОР по спортивной гимнастике имени Штукмана. Абсолютная чемпионка России, чемпионка Европы. В августе 2016 года Мельникова стала серебряной призеркой Олимпийских игр в
Кроме того, по итогам 2016 года Мельникова стала победителем телевизионной премии «Лидер года».
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