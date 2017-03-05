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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28975126/
5 марта 2017, 18:48 | Летние: Гимнастика | РИА "Воронеж"

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова взяла «бронзу» чемпионата России

Спортсменка показала третий результат в опорном прыжке.

Воронежская спортсменка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по спортивной гимнастике в субботу, 4 марта. Мельникова показала третий результат в опорном прыжке, сообщило агентство спортивной информации «Весь спорт». Соревнования проходят в Казани с 1 по 5 марта.

Первой стала Седа Тутхалян из Москвы (результат — 14,233) серебро у Лилии Ахаимовой из Санкт-Петербурга (13,849). Ангелине Мельниковой судьи поставили 13,783 баллов.

В первый день соревнований, 1 марта, воронежская гимнастка стала серебряным призером в составе первой команды Центрального федерального округа. Помимо Ангелины Мельниковой, на вторую ступень поднялись Дарья Елизарова, Евгения Шелгунова, Екатерина Поликарпова, Алина Бунина и Ксения Ким.

В чемпионате России по спортивной гимнастике приняли участие около 140 сильнейших спортсменов из семи федеральных округов России (Центральный, Сереро-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный). Соревнования являются отборочными на чемпионат Европы, который состоится с 15 по 23 апреля 2017 года в Румынии, а также первым этапом отбора на чемпионат мира, который пройдет в Канаде с 26 сентября по 9 октября 2017 года.

Справка РИА «Воронеж»

Ангелина Мельникова — 17-летняя воспитанница СДЮСШОР по спортивной гимнастике имени Штукмана. Абсолютная чемпионка России, чемпионка Европы. В августе 2016 года Мельникова стала серебряной призеркой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном многоборье в составе сборной России. За свое выступление она удостоилась медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Кроме того, по итогам 2016 года Мельникова стала победителем телевизионной премии «Лидер года».
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