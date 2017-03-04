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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28972846/
4 марта 2017, 22:11 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Седа Тутхалян победила в опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Серебряный призер Олимпийских игр-2016 Седа Тутхалян победила в опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Казани.

В субботу Тутхалян показала результат 14,233 балла. Второе место заняла Лилия Ахаимова (13,849), третье — Ангелина Мельникова (13,783).

В упражнении на разновысоких брусьях первое место поделили Дарья Спиридонова и Наталья Капитонова, набравшие по 14,700 балла, третьей стала Дарья Скрыпник (14,433).
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