Седа Тутхалян победила в опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Серебряный призер Олимпийских игр-2016 Седа Тутхалян победила в опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Казани.
В субботу Тутхалян показала результат 14,233 балла. Второе место заняла Лилия Ахаимова (13,849), третье — Ангелина Мельникова (13,783).
В упражнении на разновысоких брусьях первое место поделили Дарья Спиридонова и Наталья Капитонова, набравшие по 14,700 балла, третьей стала Дарья Скрыпник (14,433).
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