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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28972782/
4 марта 2017, 21:55 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Призер Олимпиады-2016 гимнаст Белявский победил в упражнении на коне на ЧР в Казани

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Призер Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро Давид Белявский победил в упражнении на коне на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Казани.

В субботу Белявский стал первым с результатом 14,366 балла. Второе место занял Сергей Ельцов (14,333), третье — Кирилл Прокопьев (14,233).

В упражнении на кольцах победил Дмитрий Ланкин (14,466). Второй результат показал Никита Игнатьев (14,366), третий — Даниил Казачков (14,233).

Тройку призеров в вольных упражнениях составили Кирилл Прокопьев (14,533), Илья Кибартас (13,866) и Владислав Поляшов (13,666).
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