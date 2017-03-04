Призер Олимпиады-2016 гимнаст Белявский победил в упражнении на коне на ЧР в Казани

В субботу Белявский стал первым с результатом 14,366 балла. Второе место занял Сергей Ельцов (14,333), третье — Кирилл Прокопьев (14,233).

В упражнении на кольцах победил Дмитрий Ланкин (14,466). Второй результат показал Никита Игнатьев (14,366), третий — Даниил Казачков (14,233).

Тройку призеров в вольных упражнениях составили Кирилл Прокопьев (14,533), Илья Кибартас (13,866) и Владислав Поляшов (13,666).