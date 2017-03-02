Капитонова выиграла чемпионат России по спортивной гимнастике в многоборье
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Наталья Капитонова из Пензы стала победительницей чемпионата России по спортивной гимнастике в многоборье. Турнир проходит в Казани.
Второе место заняла Елена Еремина, представляющая
Для Ереминой этот старт стал первым на взрослом уровне.
Турнир является отборочным соревнованием на чемпионат Европы, который пройдет с 19 по 23 апреля в румынском
Чемпионат России завершится в воскресенье.
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