Капитонова выиграла чемпионат России по спортивной гимнастике в многоборье

Второе место заняла Елена Еремина, представляющая Санкт-Петербург. Третьей стала Евгения Шелгунова (Московская область).

Для Ереминой этот старт стал первым на взрослом уровне.

Турнир является отборочным соревнованием на чемпионат Европы, который пройдет с 19 по 23 апреля в румынском Клуж-Напоке.

Чемпионат России завершится в воскресенье.