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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28952161/
2 марта 2017, 20:23 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Капитонова выиграла чемпионат России по спортивной гимнастике в многоборье

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Наталья Капитонова из Пензы стала победительницей чемпионата России по спортивной гимнастике в многоборье. Турнир проходит в Казани.

Второе место заняла Елена Еремина, представляющая Санкт-Петербург. Третьей стала Евгения Шелгунова (Московская область).

Для Ереминой этот старт стал первым на взрослом уровне.

Турнир является отборочным соревнованием на чемпионат Европы, который пройдет с 19 по 23 апреля в румынском Клуж-Напоке.

Чемпионат России завершится в воскресенье.
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