Сборные Москвы победили в командных соревнованиях на ЧР по спортивной гимнастике

Алла Сосницкая, Дарья Спиридонова, Седа Тухталян, Елизавета Кочеткова, Виктория Трыкина и Ксения Артемова в среду набрали в сумме 213,827 балла. Второе место с результатом с 208,061 балла заняла команда Центрального федерального округа в составе Ангелины Мельниковой, Евгении Шелгуновой, Дарьи Елизаровой, Екатерины Поликарповой, Алины Буниной и Ксении Ким. Замкнули тройку призеров представительницы Санкт-Петербурга Елена Еремина, Лилия Ахаимова, Анастасия Чеонг, Варвара Баталова, Екатерина Боевая и Мария Царяпкина, набравшие 204,929 балла.

В мужских командных соревнованиях победу одержали Артур Далалоян, Алексей Косьянов, Николай Кишкилёв, Никита Нагорный, Дмитрий Ланкин и Алексей Козлов, результат которых 329,124 балла. Вторыми с результатом 323,691 балла стали гимнасты Центрального федерального округа Дмитрий Говоров, Констант Кузовков, Алексей Ростов, Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев и Сергей Кривунец. Третье место заняли представители Сибирского федерального округа Кирилл Потапов, Даниил Казачков, Никита Летников, Андрей Черкасов, Андрей Лагутов и Никита Игнатьев, набравшие суммарно 321,590 балла.

Турнир в Казани является отборочным этапом к чемпионату Европы в Румынии.