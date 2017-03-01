Корбут: Неправда, что я продала медали из-за нужды в деньгах

«Боже мой! В России вышла статья о том, что я продала свои медали, поскольку сижу на мели и нуждаюсь в деньгах. Неправда! Я счастлива в Аризоне и здорова. У меня прекрасная жизнь!» — написала Корбут в «Твиттере».



Ранее стало известно, что легендарная советская гимнастка продала свои олимпийские медали за $ 230 тыс. на аукционе Platinum Night в Далласе. Ольга выставила на аукцион 32 предмета, включая гимнастический купальник, который она надевала во время выступления в Лондоне в 1973 году, и значок мастера спорта СССР, вручённый ей Министерством спорта БССР в 1970 году.