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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28926291/
1 марта 2017, 1:25 | Летние: Гимнастика | Чемпионат.com

Корбут: Неправда, что я продала медали из-за нужды в деньгах

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут опровергла информацию о том, что она решила продать свои медали из-за серьёзных финансовых проблем.

«Боже мой! В России вышла статья о том, что я продала свои медали, поскольку сижу на мели и нуждаюсь в деньгах. Неправда! Я счастлива в Аризоне и здорова. У меня прекрасная жизнь!» — написала Корбут в «Твиттере».

Ранее стало известно, что легендарная советская гимнастка продала свои олимпийские медали за $ 230 тыс. на аукционе Platinum Night в Далласе. Ольга выставила на аукцион 32 предмета, включая гимнастический купальник, который она надевала во время выступления в Лондоне в 1973 году, и значок мастера спорта СССР, вручённый ей Министерством спорта БССР в 1970 году.

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