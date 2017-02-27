Призер ОИ Белявский выступит на чемпионате России по спортивной гимнастике

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Чемпионат России пройдет в «Центре гимнастики» и будет отборочным турниром на чемпионат Европы, который состоится с 19 по 23 апреля в румынском Клуж-Напоке. В первенстве России также выступит и еще один участник Олимпийских игр и серебряный призер командных соревнований Никита Нагорный.

«Предстоящий чемпионат России расставит все на свои места в плане отбора на Европу. Из участников Рио мы предполагали дать отдохнуть Белявскому, но он захотел выступать в Казани. Будет выступать Нагорный, освобождены от этих соревнований (Николай) Куксенков и (Денис) Аблязин, которым нет необходимости стартовать, — сказала Родионенко. — Дима Ланкин должен показать новую программу, Никита Игнатьев в хорошем состоянии, будет бороться в многоборье с Белявским».

У женщин из участниц Олимпиады в Казани выступят серебряные призеры Игр в командных соревнованиях Ангелина Мельникова, Дарья Спиридонова и Седа Тутхалян, не будет четырехкратного призера Олимпиад Марии Пасеки, а также двукратной олимпийской чемпионки Алии Мустафиной, находящейся в декретном отпуске.

«По шансам на чемпионате Европы все будет зависеть от их готовности. Посмотрим, что они покажут на чемпионате России, и есть такая вероятность, это будет зависеть от готовности, что из молодых выступит (Елена) Еремина. Она не стартовала на Олимпиаде, но с ней мы связываем большие надежды — она только первый год выходит со взрослыми на помост», — подчеркнула Родионенко.

«Еремину и (Анастасию) Ильянкову увидите — не разочаруетесь. У нас таких девочек, как Еремина, практически за последнее время нет. Еремина очень похожа на (Татьяну) Набиеву по манере работы, но она очень напоминает лучших представительниц советской школы по классу, своим параметрам исполнения. То же самое и Ильянкова — они обе показывают сложную и красивую гимнастику, чего у нас мало», — добавила Родионенко.