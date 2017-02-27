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27 февраля 2017, 8:39 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Советская гимнастка Корбут продала олимпийские медали с аукциона на общую сумму $230 тыс

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Медали Олимпийских игр советской гимнастки Ольги Корбут проданы в результате онлайн-торгов за общую сумму $230 тыс.

Торги прошли на американском аукционе Heritage Auctions в течение двух дней. Командная золотая медаль Олимпиады 1972 года в Мюнхене была продана за $66 тыс., золото этих же Игр в вольных упражнениях — за $52, Командная золотая медаль Олимпиады 1972 года в Мюнхене была продана за $66 тыс., серебро в упражнении на брусьях — за $24,6 тыс. Командное золото Игр 1976 года в Монреале стоило $57, Командная золотая медаль Олимпиады 1972 года в Мюнхене была продана за $66 тыс., серебро за упражнения на бревне — $24,6 тыс.

С учетом премии аукционного дома в размере 20% Корбут получит $183,3 тыс.

Также были проданы гимнастический купальник, в котором она выступала в Лондоне в 1973 году ($3 тыс.), и ее автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее изображением ($49).

Еще 26 лотов спортсменки остаются доступными для покупки.
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