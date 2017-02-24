Что продает Ольга Корбут. Полный список лотов

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МЕДАЛИ, ЗНАЧКИ И КУПАЛЬНИК

Золотая медаль ОИ-72 — стартовая цена 26 000 долларов.

Серебряная медаль ОИ-72 — 15 000

Бронзовая медаль ОИ-72 — 25 000

Золотая медаль ОИ-76 — 25 000 долларов

Серебряная медаль ОИ-76 — 15 000

Коллекция из 16 медалей, в том числе за победы и призовые места на Спартакиадах за период 1967−75 гг. — 1 600.

Коллекция из 5 медалей, в том числе за победы и призовые места на чемпионатах СССР за период 1968−74 гг. — 800

Коллекция из 12 медалей и наградных знаков, в том числе с чемпионатов СССР и Всесоюзных юношеских соревнований в период за период 1968−76 гг. — 2 600

Золотая медаль Первенства вооруженных сил-1969 — 400

Коллекция из 8 памятных значков за период 1969−76 гг. — 260

Значок мастера спорта СССР, полученный в 1970 г — 250

Коллекция из четырех наградных знаков чемпионатов СССР за период 1970−74гг. — 500

Коллекция из 16 медалей разных соревнований за 1970 год — 2 200

Награда «Человек года"-1972 от ВВС — 500.

Коллекция из 5 медалей Международных соревнований в Риге — 1 000

Памятный знак летних Игр-1972 — 440

Памятный знак Олимпийской сборной СССР-72 — 650

Коллекция из четырех золотых медалей Универсиады-73 — 1 300

Коллекция из шести медалей чемпионата мира-74 — 750

Памятный знак летних Игр-1976 — 320

Награда за включение в Международный зал славы гимнастики — 2200.

Награда за включение в Международный зал славы гимнастики, посвященная открытию музею истории спортивной гимнастики — 1 300

Памятная табличка, посвященная открытию тренировочного центра Ольги Корбут — 125

Значок мастера спорта международного класса — 250

Паспорт с подписью Ольги Корбут — 420.

Ветровка олимпийской формы Игр-76 — 750

Коллекция аккредитаций на соревнования и мероприятия за период 1974−96 гг. — 600

Орденские книжки и удостоверения 1972, 1976 и 1978 гг. — 750

Бейдж спортсмена Олимпийских игр-72 — 650

Нашивка сборной СССР с Олимпиады-72 — 500

Памятные сувениры, собранные в период 1970—2000 гг. — 500

Соревновательный купальник, в котором спортсменка выступала в Лондоне в 1973 году — 2 500.

КТО ТАКАЯ ОЛЬГА КОРБУТ

В 15 лет (в 1970-м году) стала чемпионкой СССР в опорном прыжке и вошла в сборную страны

Четырехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976)

Двукратная чемпионка мира (1974)

В 1975 году завоевала титул абсолютной чемпионки СССР

Стала первой гимнасткой, которая смогла выполнить сальто на бревне

Первой в мире исполнила уникальный элемент на разновысоких брусьях, получившей название «Петля Корбут» (сейчас не исполняется из-за изменившихся правил).

Славилась любовью к рискованным элементам, работая над которыми получила на тренировках 23 перелома и 4 сотрясения мозга.

В 1977 году защитила диплом исторического факультета Гродненского университета.

В 1988 году написала автобиографическую книгу «Жила-была девочка».

Гимнастка из Белоруссии прославилась на весь мир в 1972-м, когда стала трехкратной чемпионкой Олимпиады в Мюнхене. После этого успеха Корбут, которой тогда было всего 18 лет, отправилась в двухнедельный тур в США, где имела невероятный успех. В Советском Союзе юная спортсменка тоже была звездой, причем не только в спортивных кругах. О ней снимали художественные фильмы, а в 1978 году Ольга вышла замуж за солиста группы «Песняры» Леонида Борткевича. Сразу после распада СССР Корбут уехала с мужем в Северную Америку, где пыталась тренировать и зарабатывать на своей былой славе в различных шоу.