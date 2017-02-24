Что продает Ольга Корбут. Полный список лотов
Сегодня стало известно, что легендарная гимнастка Ольга Корбут распродает внушительную коллекцию своих наград, в том числе золотые Олимпийские медали. Корреспондент «СЭ» изучил весь список лотов.
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МЕДАЛИ, ЗНАЧКИ И КУПАЛЬНИК
Золотая медаль ОИ-72 — стартовая цена 26 000 долларов.
Серебряная медаль ОИ-72 — 15 000
Бронзовая медаль ОИ-72 — 25 000
Золотая медаль ОИ-76 — 25 000 долларов
Серебряная медаль ОИ-76 — 15 000
Коллекция из 16 медалей, в том числе за победы и призовые места на Спартакиадах за период 1967−75 гг. — 1 600.
Коллекция из 5 медалей, в том числе за победы и призовые места на чемпионатах СССР за период 1968−74 гг. — 800
Коллекция из 12 медалей и наградных знаков, в том числе с чемпионатов СССР и Всесоюзных юношеских соревнований в период за период 1968−76 гг. — 2 600
Золотая медаль Первенства вооруженных сил-1969 — 400
Коллекция из 8 памятных значков за период 1969−76 гг. — 260
Значок мастера спорта СССР, полученный в 1970 г — 250
Коллекция из четырех наградных знаков чемпионатов СССР за период 1970−74гг. — 500
Коллекция из 16 медалей разных соревнований за 1970 год — 2 200
Награда «Человек года"-1972 от ВВС — 500.
Коллекция из 5 медалей Международных соревнований в Риге — 1 000
Памятный знак летних Игр-1972 — 440
Памятный знак Олимпийской сборной СССР-72 — 650
Коллекция из четырех золотых медалей Универсиады-73 — 1 300
Коллекция из шести медалей чемпионата мира-74 — 750
Памятный знак летних Игр-1976 — 320
Награда за включение в Международный зал славы гимнастики — 2200.
Награда за включение в Международный зал славы гимнастики, посвященная открытию музею истории спортивной гимнастики — 1 300
Памятная табличка, посвященная открытию тренировочного центра Ольги Корбут — 125
Значок мастера спорта международного класса — 250
Паспорт с подписью Ольги Корбут — 420.
Ветровка олимпийской формы Игр-76 — 750
Коллекция аккредитаций на соревнования и мероприятия за период 1974−96 гг. — 600
Орденские книжки и удостоверения 1972, 1976 и 1978 гг. — 750
Бейдж спортсмена Олимпийских игр-72 — 650
Нашивка сборной СССР с Олимпиады-72 — 500
Памятные сувениры, собранные в период 1970—2000 гг. — 500
Соревновательный купальник, в котором спортсменка выступала в Лондоне в 1973 году — 2 500.
КТО ТАКАЯ ОЛЬГА КОРБУТ
В 15 лет (в 1970-м году) стала чемпионкой СССР в опорном прыжке и вошла в сборную страны
Четырехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976)
Двукратная чемпионка мира (1974)
В 1975 году завоевала титул абсолютной чемпионки СССР
Стала первой гимнасткой, которая смогла выполнить сальто на бревне
Первой в мире исполнила уникальный элемент на разновысоких брусьях, получившей название «Петля Корбут» (сейчас не исполняется
Славилась любовью к рискованным элементам, работая над которыми получила на тренировках 23 перелома и 4 сотрясения мозга.
В 1977 году защитила диплом исторического факультета Гродненского университета.
В 1988 году написала автобиографическую книгу «Жила-была девочка».
Гимнастка из Белоруссии прославилась на весь мир в 1972-м, когда стала трехкратной чемпионкой Олимпиады в Мюнхене. После этого успеха Корбут, которой тогда было всего 18 лет, отправилась в двухнедельный тур в США, где имела невероятный успех. В Советском Союзе юная спортсменка тоже была звездой, причем не только в спортивных кругах. О ней снимали художественные фильмы, а в 1978 году Ольга вышла замуж за солиста группы «Песняры» Леонида Борткевича. Сразу после распада СССР Корбут уехала с мужем в Северную Америку, где пыталась тренировать и зарабатывать на своей былой славе в различных шоу.
Однако финансового благополучия эмиграция знаменитой гимнастке не принесла. В 1999 году, отчаявшись привлечь к себе внимание, она дала скандальное интервью одному из американских таблоидов, в котором утверждала, что во время Олимпиады-1972 была изнасилована своим тренером Ренальдом Кнышем. В начале 2000-х стало известно о финансовых проблемах Корбут и ее семьи.
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