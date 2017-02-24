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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28880850/
24 февраля 2017, 12:10 | Летние: Гимнастика | БЕЛТА

Прославленная гимнастка Ольга Корбут выставит свои награды на аукционе

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многократная чемпионка Олимпийских игр и мира Ольга Корбут решила выставить свои многочисленные награды на аукционе, сообщают информагентства.

В качестве лотов целая россыпь медалей в числе которых золотые и серебряные награды Олимпиад 1972 и 1976 годов мировых первенств других крупнейших международных и всесоюзных соревнований. Увеличить
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В качестве лотов целая россыпь медалей, в числе которых золотые и серебряные награды Олимпиад 1972 и 1976 годов, мировых первенств, других крупнейших международных и всесоюзных соревнований. Кроме того, на продажу будут выставлены почетные знаки, в частности, мастера спорта СССР, а также спортивная форма и другие раритеты, всего несколько десятков наименований. Кроме регалий Ольги Корбут на аукционе Platinum Night будут выставлены трофеи американского мотокаскадера Ивела Книвела. Организаторы аукциона, который пройдет в эти выходные дни, рассчитывают выручить порядка $10 млн.

Ольга Корбут родилась 16 мая 1955 года в Гродно. Под руководством тренера Ренальда Кныша талантливая белорусская гимнастка добилась феноменальных результатов, став четырехкратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой планеты. Ее именем назван один из сложнейших гимнастических элементов — «Петля Корбут». После мюнхенской Олимпиады-1972 благодаря искрометным выступлениям Ольги Корбут ее пригласили на показательные турниры в США, которые стали началом гимнастического бума в Америке. С 1991 года Ольга Корбут живет в США.

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