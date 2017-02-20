Казахстанские спортсмены впервые в истории выиграли этап Кубка мира по прыжкам на батуте

Они стали лучшими в синхронной программе. Набрав 51,4 балла казахстанцы уверенно опередили серебряных призеров соревнования — Михаила Мельника и Олега Селютина из России. Бронзовые медали в активе японских гимнастов Кацуфуми Тасаки и Тецуя Сотомура.

Этап Кубка мира в столице Азербайджана стал первым в олимпийском цикле. В соревновании приняли участие 85 гимнастов из 15 стран. Стоит отметить, что их выступления оценивались по новым правилам, вступившим в силу в 2017 году.

Следующий этап Кубка мира, в котором примут участие казахстанцы, состоится в августе в столице Беларуси — Минске.