Казахстанские спортсмены впервые в истории выиграли этап Кубка мира по прыжкам на батуте
Казахстанские гимнасты Пирмаммад Алиев и Данил Мусабаев впервые в истории выиграли этап Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку, сообщает Vesti.kz.
Они стали лучшими в синхронной программе. Набрав 51,4 балла казахстанцы уверенно опередили серебряных призеров соревнования — Михаила Мельника и Олега Селютина из России. Бронзовые медали в активе японских гимнастов Кацуфуми Тасаки и Тецуя Сотомура.
Этап Кубка мира в столице Азербайджана стал первым в олимпийском цикле. В соревновании приняли участие 85 гимнастов из 15 стран. Стоит отметить, что их выступления оценивались по новым правилам, вступившим в силу в 2017 году.
Следующий этап Кубка мира, в котором примут участие казахстанцы, состоится в августе в столице Беларуси — Минске.
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