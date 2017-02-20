Белоруски Татьяна Петреня и Анна Горченок победили на первом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Татьяна Петреня и Анна Горченок победили в дуэте на первом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В финале синхронных прыжков Татьяна Петреня и Анна Горченок набрали лучшую сумму баллов — 49,400 балла. Второе место заняли представительницы Азербайджана Светлана Макштарева и Вероника Земляная — 46,350. Замкнул тройку призеров дуэт из Португалии Беатрис Мартинс и Силвия Саиоте — 45,050.
В индивидуальных соревнованиях Татьяна Петреня заняла третье место — 55,210 балла. Судьи оценили выше лишь выступление Сюзаны Кочесок из России, которая заняла первое место — 55,615 балла, и серебряного призера, также россиянки, Яны Павловой — 55,545. Белоруска Татьяна Горченок в финале индивидуальных прыжков разместилась на седьмой строке протокола — 17,185.
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В синхронных прыжках у мужчин Владислав Гончаров и Олег Рябцев показали седьмой результат — 16,150. Победили Пирмаммад Алиев и Данил Мусабаев из Казахстана — 51,400. С 2017 года выступление гимнастов будут оцениваться по новым правилам. У батутистов к базовым оценкам за технику исполнения, сложность и высоту полета добавляется оценка за горизонтальное перемещение по батуту: чем четче выполняется прыжок к центру сетки, обозначенный крестом, тем выше результат.
Второй этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет с 18 по 19 августа текущего года в Минске.
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