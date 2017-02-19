Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/28827932/
19 февраля 2017, 18:05 | Летние: Гимнастика | Чемпионат.com

Д. Аверина выиграла три золота в отдельных упражнениях на Гран-при Москвы

В заключительный день первого этапа Гран-при по художественной гимнастике в Москве спортсменки определили лучших в отдельных видах.

Россиянка Дина Аверина к золоту в личном многоборье добавила ещё три победы — в упражнениях с обручем, булавами и лентой. В упражнении с мячом победу одержала ещё одна россиянка Александра Солдатова.

Художественная гимнастика. Гран-при. Первый этап. Москва
Обруч

1. Дина Аверина (Россия) — 19,450.
2. Александра Солдатова (Россия) — 18,950.
3. Катерина Галкина (Беларусь) — 18,300.

Мяч

1. Александра Солдатова (Россия) — 18,950.
2. Дина Аверина (Россия) — 19,050.
3. Катерина Галкина (Беларусь) — 17,900.

Булавы

1. Дина Аверина (Россия) — 19,450.
2. Юлия Бравикова (Россия) — 18,550.
3. Линой Ашрам (Израиль) — 17,700.

Лента

1. Дина Аверина (Россия) — 18,550.
2. Арина Аверина (Россия) — 18,450.
3. Катерина Галкина (Беларусь) — 16,850.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России