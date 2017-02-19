Д. Аверина выиграла три золота в отдельных упражнениях на Гран-при Москвы

Россиянка Дина Аверина к золоту в личном многоборье добавила ещё три победы — в упражнениях с обручем, булавами и лентой. В упражнении с мячом победу одержала ещё одна россиянка Александра Солдатова.



Художественная гимнастика. Гран-при. Первый этап. Москва

Обруч



1. Дина Аверина (Россия) — 19,450.

2. Александра Солдатова (Россия) — 18,950.

3. Катерина Галкина (Беларусь) — 18,300.



Мяч



1. Александра Солдатова (Россия) — 18,950.

2. Дина Аверина (Россия) — 19,050.

3. Катерина Галкина (Беларусь) — 17,900.



Булавы



1. Дина Аверина (Россия) — 19,450.

2. Юлия Бравикова (Россия) — 18,550.

3. Линой Ашрам (Израиль) — 17,700.



Лента



1. Дина Аверина (Россия) — 18,550.

2. Арина Аверина (Россия) — 18,450.

3. Катерина Галкина (Беларусь) — 16,850.