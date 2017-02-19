Д. Аверина выиграла три золота в отдельных упражнениях на Гран-при Москвы
В заключительный день первого этапа
Гран-при по художественной гимнастике в Москве спортсменки определили лучших в отдельных видах.
Россиянка Дина Аверина к золоту в личном многоборье добавила ещё три победы — в упражнениях с обручем, булавами и лентой. В упражнении с мячом победу одержала ещё одна россиянка Александра Солдатова.
Художественная гимнастика.
Обруч
1. Дина Аверина (Россия) — 19,450.
2. Александра Солдатова (Россия) — 18,950.
3. Катерина Галкина (Беларусь) — 18,300.
Мяч
1. Александра Солдатова (Россия) — 18,950.
2. Дина Аверина (Россия) — 19,050.
3. Катерина Галкина (Беларусь) — 17,900.
Булавы
1. Дина Аверина (Россия) — 19,450.
2. Юлия Бравикова (Россия) — 18,550.
3. Линой Ашрам (Израиль) — 17,700.
Лента
1. Дина Аверина (Россия) — 18,550.
2. Арина Аверина (Россия) — 18,450.
3. Катерина Галкина (Беларусь) — 16,850.
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